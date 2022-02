Paulinha Abelha - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2022 09:15 | Atualizado 24/02/2022 09:16

Rio - Clevinho Santos, marido da cantora Paulinha Abelha, usou o Instagram na madrugada desta quinta-feira para falar sobre a morte da cantora pela primeira vez. A vocalista da banda Calcinha Preta faleceu na noite desta quarta-feira em um hospital de Aracaju, em Sergipe, por "um quadro de comprometimento multissistêmico".

"Eu te amarei para sempre", escreveu Clevinho na legenda da publicação, que mostrava uma montagem de Paulinha com asas de anjo. Ele também substituiu sua foto do perfil por uma do casal em preto e branco para sinalizar luto. Anteriormente, ele já havia feito uma postagem dizendo que estava esperando pela amada.



Clevinho chegou a perder cerca de 10 quilos em apenas uma semana. Marlus Viana, ex-marido de Paulinha, falou sobre o assunto à Quem, antes da morte da vocalista do Calcinha Preta. "Clevinho é muito meu amigo! Não dá para descrever como ele e a (mãe) Dona Josefa estão. Eles estão destruídos. Clevinho emagreceu mais de 10 quilos em 7 dias. Ele não come, não dorme direito. Os médicos até pediram para ele dormir. E a mãe dela está cheia de remédios, não consegue raciocinar", disse ele.

Morte

Paulinha Abelha morreu aos 43 anos, nesta quarta-feira, em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico. As informações foram confirmadas pelo Hospital Primavera de Aracaju, onde ela estava internada. "Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos, informou a unidade de saúde em nota.

O corpo da cantora Paulinha é velado no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, no Sergipe. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu aos 43 anos, nesta quarta-feira, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Durante a madrugada, o velório foi restrito a amigos e familiares. A partir das 7h, a cerimônia foi aberta ao público.

Outro velório será realizado na sexta-feira, no Ginásio de Esportes José Maria, em Simão Dias, cidade natal de Paulinha Abelha, também no Sergipe. Lá, a cerimônia também será aberta aos fãs. O sepultamento da cantora será restrito a familiares.

Internação

Paulinha estava no Hospital Primavera, para onde foi transferida na última quinta-feira. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro no Hospital da Unimed, na mesma cidade, para tratar problemas renais. O último boletim médico, divulgado na terça-feira, dizia que ela estava respirando por ajuda de aparelhos e necessitando de hemodiálise.

"Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Mantém quadro neurológico, sem necessidade de medicamentos para ajuste da pressão, respirando com suporte de aparelhos , mantenho a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste da função renal".

Biografia

Nascida em 16 de agosto de 1978, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana é natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. Ela começou a carreira como cantora ainda na infância e fez parte dos grupos Flor de Mel e Panela de Barro. Em 1998, ela se tornou integrante do Calcinha Preta.

Em 2009, Paulinha deixou o grupo para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada. Em 2014, ela retornou para a Calcinha Preta. Dois anos depois, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino. Em 2018, ela voltou a cantar com o grupo. Entre os maiores sucessos na voz de Paulinha no Calcinha Preta estão: "Você Não Vale Nada", "Louca Por Ti", "Ainda Te amo" , "Baby Doll" e "Liga Para Mim".