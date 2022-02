Após férias na Bahia, Sérgio Marone responde pergunta ousada de fã sobre 'mala grande' - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2022 15:49 | Atualizado 24/02/2022 15:54

Rio - Sérgio Marone deixou os fãs agitados ao responder, na última quarta-feira (23), uma pergunta atrevida em interação nos Stories do Instagram. Recentemente, o ator de 41 anos esteve de viagem a Salvador, na Bahia, e uma seguidora aproveitou para questionar se o artista "usa mala grande para viajar", utilizando uma expressão de duplo sentido.

Sem perder o bom humor, Marone deu uma resposta tão ousada quanto a pergunta: "Sou abençoado por Deus e pelo Espírito Santo. Sou uma pessoa grande, que por onde vai, tem que levar uma mala grande, acoplada", disparou o ator de 1,93m de altura.

Em outro momento, Sérgio adotou um tom mais sério ao falar sobre um possível retorno às novelas da RecordTV. "Convite não falta, posso te garantir, aí é difícil negociar com eles. Sou uma pessoa que eu me valorizo demais, eu sei o meu valor, então fica difícil", comentou o ator, que ganhou destaque no elenco de "Os Dez Mandamentos", ao interpretar o faraó Ramsés II.