Sérgio Marone e MaraisaReprodução Instagram

Publicado 10/01/2022 14:33

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, decidiu dar uma cantada no em Sérgio Marone. Porém, a sertaneja foi surpreendida com a resposta dada pelo ator.

"Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?", comentou ela. "Eu aqui viajando, né? Jamais teria chances com o Sergio Marone", disse a cantora logo em seguida.

Mesmo a cantora apagando a postagem, os internautas trataram de avisar a Marone, durante uma live. "A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que vocês estão botando essa pilha de Maraisa, minha gente? Eu vou ver lá no Twitter depois, tá?", disse ele.

"Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca", disparou Sérgio em sua conta no Twitter.