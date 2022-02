Paulinha Abelha - reprodução do instagram

Paulinha Abelhareprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 10:37 | Atualizado 25/02/2022 10:40

Rio - Depois de ser velado em Aracaju, capital de Sergipe, o corpo de Paulinha Abelha foi levado para Simão Dias, a 100km da capital, no início da manhã desta sexta-feira. Na cidade natal da artista, houve um cortejo em carro aberto até o Ginásio de Esportes José Maria, onde ocorre um segundo velório.

fotogaleria

Das 10h às 15h, fãs e amigos da cidade natal da artista podem se despedir e prestar uma última homenagem. Por volta das 16h, o corpo da vocalista do Calcinha Preta será levado ao cemitério da cidade. Diferente das cerimônias de velório, o sepultamento será restrito aos familiares. A mãe e outros parentes de Paulinha vivem na cidade de Simão Dias.

Caravanas de municípios próximos, dos estados de Sergipe e da Bahia, participam das homenagens à cantora, com flores, cantorias, pintura e grafite. Assim como no primeiro velório, que aconteceu em Aracajú, nesta quinta-feira, milhares de pessoas se despedem da cantora, um ícone do forró. Durante cortejo, fãs fizeram registros:

Internação e morte

A cantora Paulinha Abelha estava internada desde o dia 11 de fevereiro, no Hospital da Unimed, em Aracaju, para tratar problemas renais. Na última quinta-feira, 17, ela foi transferida para o Hospital Primavera, na mesma cidade. Nos últimos dias, ela apresentou piora clínica e entrou em coma profundo. De acordo com a equipe médica, a artista apresentou piora clínica nas últimas horas e a morte cerebral foi constatada em sequência.

"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", informou a unidade de saúde em nota.