Daniel Diau, vocalista do Calcinha Preta, em velório de Paulinha Abelha - Reprodução/Internet

Daniel Diau, vocalista do Calcinha Preta, em velório de Paulinha AbelhaReprodução/Internet

Publicado 25/02/2022 09:37

São Paulo - Daniel Diau, um dos vocalistas do grupo de forró Calcinha Preta, prestou homenagem à amiga e colega de banda Paulinha Abelha, que morreu aos 43 anos na quarta-feira, por complicações multissistêmicas.

fotogaleria

No velório da cantora, em Aracaju, capital do Sergipe, ele cantou 'Paulinha', um dos hits do grupo de forró pelo qual a cantora é lembrada. Em vídeos na internet, Daniel está de óculos escuros, emocionado e interpretando a música.

Além da canção, ele também cantou 'Raridade', de Anderson Freire e 'Noites Traiçoeiras', do padre Marcelo Rossi. Paulinha foi velada nesta quinta-feira no Ginásio Constâncio Vieira, onde fãs se despediram da cantora. Veja o vídeo:

Daniel Diau canta música em homenagem à Paulinha Abelha durante velório. Confira o momento: https://t.co/zisc7sGE3R



(Vídeo: Reprodução/Instagram) pic.twitter.com/E5ZbM3c1tL — O POVO (@opovo) February 24, 2022

Haverá um segundo velório, na sexta-feira, no município de Simão Dias. A cantora será sepultada em cerimônia para familiares. Veja o comunicado da morte de Paulinha Abelha:

"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo", diz a nota.

"Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", diz.