Cleo e o marido, Leandro - reprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 14:43

Rio - Cleo Pires e o marido, Leandro D'Lucca, aproveitaram o dia ensolarado desta sexta-feira. Os dois se refrescaram em uma piscina e trocaram vários chamegos. Os cliques foram compartilhados pela atriz e cantora através do Instagram.

"Existe amor em SP, no Rio e em qualquer lugar com você", escreveu ela na legenda. O empresário também se derreteu pela amada. "Te amo minha vida todinha". Amigos e internautas elogiaram a beleza do casal. "Casal de filme", comentou Júlio Rocha. "Que olhar é esse, meu Deus. Química de milhões", disse um internauta. "Casalzão", reagiu outro. "Lindos demais", destacou um terceiro.

Cleo e Leandro estão casados desde julho de 2021. Os dois costumam trocar declarações através das redes sociais.