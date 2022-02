Carol Peixinho e Thiaguinho - reprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 19:00 | Atualizado 25/02/2022 19:09

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho assumiram o namoro através do Instagram, nesta sexta-feira. Os dois publicaram um clique bem coladinhos na praia. "Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim… Iluminado!. Felizão com sua luz!", escreveu ele na legenda. A ex-participante dos realities 'Big Brother Brasil' e 'No Limite' também se declarou para o amado. "Minha felicidadezona de toda dia'".

Nos comentários, João Vicente brincou com o casal de amigos. "'Deu a foto' agora o povo acalma. Casal lindo", disse. "Aeeeeee", vibrou Giovanna Lancellotti. Os fãs também reagiram. "Casal maravilhoso", destacou um. "Sejam felizes, muito felizes", desejou outro. " "Era verdadeeeeee, casalzão", frisou um terceiro.

Os boatos de que Carol e Thiaguinho estavam juntos começaram no fim do ano passado. Eles foram vistos juntos durante shows do pagodeiro e em um restaurante. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que o cantor assume após o término de seu casamento com Fernanda Souza, em 2019.