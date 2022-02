Lilian Ribeiro, jornalista da Globonews - reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2022 19:49

Rio - Lilian Ribeiro, de 37 anos, passou por uma cirurgia para retirada de nódulos nos seios nesta quinta-feira (24). Após o procedimento contra o câncer de mama, a jornalista da GloboNews vibrou com o sucesso da intervenção cirúrgica e agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs através do Instagram Stories, nesta sexta.

"Passando para agradecer tantas mensagens de carinho e de apoio. As orações de vocês chegaram até aqui. Estou bem! Passei bem a noite. Devo estar indo para casa no meio do dia. Estou aliviada. O resultado foi incrível! A gente ainda depende de uma confirmação, que vai ser feita em laboratório com o material retirado na cirurgia, mas o que foi visto aqui, já foi sensacional. Nesta primeira análise a célula cancerígena não apareceu", celebrou ela, que já recebeu alta.