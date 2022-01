Lilian Ribeiro anuncia ao vivo que está com câncer - Reprodução

Publicado 18/01/2022 14:08

Rio - Lilian Ribeiro, 37 anos, revelou no ano passado que estava em tratamento contra um câncer de mama e emocionou os telespectadores do programa "Em Pauta", da GloboNews. Nesta terça-feira (18), a jornalista fez um post em sua rede social comemorando a última sessão de quimioterapia.

"Talvez eu seja um pouco empolgada... Talvez. Eu pensei muito se deveria externar, com balões e etc, o fim das quimios. Afinal, não é o fim tratamento. Tanto por vir: cirurgia, radio, bloqueio hormonal por anos. A condição de 'paciente oncológica' não some assim tão fácil", iniciou ela.

"Mas, pensei eu, é sim o fim de uma etapa. E eu celebro isso. O hoje! Pra uma alma ansiosa como a minha, isso é um exercício. Ficar com esse agora que eu tenho. Nem sempre eu consigo. Mas sigo tentando", completou Lilian.