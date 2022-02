Celso Portiolli com seu médico, Fernando Maluf - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2022 14:20

Rio - Celso Portiolli usou seu perfil no Instagram para relembrar o momento que soube do seu quadro de câncer na bexiga. O apresentador do SBT agradeceu o suporte do seu médico, Fernando Maluf, e garantiu que o profissional lhe deu esperanças após o diagnóstico.

fotogaleria "Quando fiquei sem chão, não sabia pra onde ir, pra onde correr, ele me acolheu, acalmou meu coração, me deu esperança e sempre com a palavra CURA para me dizer. Muito obrigado, Doutor Fernando Maluf, irmão que a vida me deu", escreveu.

No dia 28 de dezembro do ano passado, Celso Portiolli revelou para o público que estava realizando um tratamento contra o câncer na bexiga. "Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já 'deu' certo!!! Obrigado a minha esposa, filhos, família, ao meu amigo Joaquim e outros queridos amigos que me apoiaram emocionalmente, gratidão aos médicos, fui e estou sendo acolhido de uma maneira muito especial", falou na época.