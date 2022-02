Luana Piovani compartilha foto completamente nua nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 25/02/2022 12:28

Rio - A atriz Luana Piovani, de 45 anos, postou nas redes sociais mais uma foto do ensaio nu para o qual posou durante sua passagem mais recente pelo Brasil. Na foto, ela aparece completamente pelada, exibindo o bumbum e o seio.

"É muito raro uma pessoa ser fotografada e pedir para não ter nenhuma intervenção na imagem (Photoshop). Sempre me pedem para suavizar uma coisinha aqui, outra ali, uma ruguinha, uma celulite e por aí vai... Precisa de muita coragem, né E confiança. Em si própria e no fotógrafo", disse o fotógrafo Renam Christofoletti, que assina as fotos, nas redes sociais.

Atualmente, Luana Piovani mora em Portugal com os três filhos, frutos do extinto casamento com Pedro Scooby. A atriz voltou a ganhar destaque na mídia, no Brasil, após a participação do surfista no "BBB 22". Ela ganhou milhares de seguidores no Instagram e foi contratada para fazer publicidade para uma grande marca de varejo.