Ludmilla se apresenta em evento de Carnaval no Riocentro e conta com a presença da mulher, Brunna Gonçalves, que foi eliminada recentemente do ’BBB 22’Ag. News

Publicado 27/02/2022 12:51 | Atualizado 27/02/2022 12:55

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou no evento CarnaRildy, no Riocentro, na noite deste sábado. Ela chegou ao local acompanhada pela mulher, Brunna Gonçalves, que foi eliminada recentemente do "BBB 22". Brunna, que era dançarina da cantora, não se apresentou com o balé de Lud nesta noite, mas entrou no palco durante a performance da música "Maldivas", que foi escrita em sua homenagem.

A música foi feita por Ludmilla durante a viagem de lua de mel das duas para as Ilhas Maldivas. Brunna escutou a canção pela primeira vez enquanto ainda estava confinada no "BBB 22". Durante a performance de "Maldivas" no CarnaRildy, Brunna e Lud se beijaram.