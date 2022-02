Luan Santana beija a namorada nos bastidores de show no Rio

Rio - O cantor Luan Santana se apresentou na 3ª edição do evento Carnaval das Artes, que aconteceu no Parque dos Atletas, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado. O primeiro dia de shows contou também com Barões da Pisadinha, Harmonia do Samba, Zé Vaqueiro, Xamã, Matheus e Kauan e Belo.

Nos bastidores do evento, Luan trocou muitos beijos e carinhos com a namorada, a modelo Izabela Cunha. Depois de se apresentar, ele deixou o palco de mãos dadas com a amada. Quem também prestigiou o evento foi Gracyanne Barbosa, que também trocou beijos com o marido, Belo.

Famosos como Boca Rosa, Lexa, Mel Maia, entre outros, se divertiram no primeiro dia de shows.

