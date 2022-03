Bruna Marquezine deixa seios à mostra com look transparente para acompanhar desfile em Paris, na França - Reprodução Internet / @fattiearantes_photography

Publicado 03/03/2022 12:00 | Atualizado 03/03/2022 12:03

"Mostrou o peito está horrível meu amor, perdeu ponto, coisa horrorosa", comentou o perfil, que apagou as publicações após ser repreendido por Bruna. "Fui muito bem tratada a noite inteira por todos que cruzaram meu caminho. Não se preocupe comigo e nem com os meu peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", escreveu ela.

"Seu machista do c*ralho", acrescentou. "Relaxa, machista. A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa!", continuou. O comentário machista foi apagado após resposta da atriz.



seu machista do caralho — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 2, 2022