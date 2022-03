Bruna Marquezine e Úrsula Corberó - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e Úrsula CorberóReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 15:15

São Paulo - Na noite desta terça-feira, Bruna Marquezine marcou presença no desfile de moda da grife francesa Yves Saint Laurent, que ocorreu em Paris. Nas redes sociais, além de mostrar alguns vídeos do desfile, a atriz brasileira postou fotos e vídeo com a atriz Úrsula Corberó, conhecida por interpretar Tóquio, personagem principal da série La Casa de Papel, da Netflix.

fotogaleria

Em stories postado no Instagram, as atrizes apareceram conversando em inglês e Úrsula elogiou a roupa de Bruna, que optou por uma blusa transparente e um look todo preto para o evento. "Foi um enorme prazer conhecer você", escreveu a brasileira. O desfile fez parte da Semana de Moda de Paris e a marca apresentou no evento a coleção outono/inverno 2022.