Juliette curte uns dias de descanso em Angra dos Reis com a família e os amigos - reprodução do instagram

Juliette curte uns dias de descanso em Angra dos Reis com a família e os amigosreprodução do instagram

Publicado 02/03/2022 13:41 | Atualizado 02/03/2022 14:26

Rio - Juliette Freire usou os Stories do Instagram para dar detalhes sobre sua troca de próteses de silicone e a realização de uma lipoaspiração. Na manhã desta quarta-feira (02), a campeã do "BBB 21", explicou os procedimentos ao ser questionada por uma seguidora.

fotogaleria

"Há oito anos, tirei o excesso de pele, fiz a masto e coloquei uma prótese de 250 ml. Como eu tinha emagrecido muito, eu era gordinha, emagreci, sobrou muita pele, enfim. Dessa vez, eu tive umas aderências da prótese, já era antiga, tirei essas aderências, fiz masto novamente, porque a prótese já tinha cedido, e diminuí. Estou com 225 ml se não me engano. Diminuí um pouco, mas tirei muita gordura", explicou ela.

Ao ser perguntada se pretende passar por outras intervenções cirúrgicas, a advogada foi direta em sua resposta. "Deus me defenderá. Não, já me aquietei, está ótimo. Queria fazer isso há muito tempo, e não é mil maravilhas, dói muito, a recuperação é difícil. Quando for fazer, veja realmente sua necessidade e se você está disposta", completou Juliette.