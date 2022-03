Ana Beatriz Nogueira - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2022 14:27 | Atualizado 02/03/2022 14:37

Rio - Ana Beatriz Nogueira, 54 anos, foi diagnosticada com um câncer no pulmão. A doença está em estágio inicial e a atriz passará por uma cirurgia para retirada do tumor. Após a notícia, Ana recebeu mensagens de conforto dos colegas de profissão.