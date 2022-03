José de Abreu - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2022 12:15

Rio - O ator José de Abreu foi diagnosticado com covid-19 e atualizou seus fãs no Twitter sobre seu estado de saúde. Aos 75 anos, Zé de Abreu afirmou ser do grupo de risco por conta da idade e também por ser fumante. Ainda assim, o ator contou que passa bem e que tem apenas sintomas leves da doença.

"Dormi 12 horas com um pequeno intervalo de insônia. Sintomas fracos iguais a ontem. Tenho 75 e 3/4, grupo de risco, fumante. Graças às vacinas estou bem. Não se enganem", escreveu o ator, ressaltando que sua namorada, Carol Junger, testou negativo para a doença.

O ator também agradeceu o apoio dos fãs. "Obrigado mais uma vez pelos votos de melhoras. São centenas. Impossível responder a todos", disse Zé de Abreu, que atualmente está passando uma temporada em Portugal.