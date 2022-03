Juliette e Caetano Veloso são alguns dos famosos que parabenizaram o Rio de Janeiro por completar 457 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2022 17:17

Rio - O Rio de Janeiro completa 457 anos, nesta terça-feira (1º), e a data foi celebrada nas redes sociais por várias personalidades. Artistas, escolas de samba e até times de futebol se uniram na comemoração do aniversário da "Cidade Maravilhosa".

Em seu Instagram, a campeã do "BBB 21" Juliette Freire relembrou a primeira vez que esteve na capital e contou uma experiência que teve: "Conheci o Rio há alguns anos. Eu e minhas amigas estávamos de férias e rodamos a cidade inteira. Vimos paisagens exuberantes durante o passeio – essa não era a mais bonita.

Mas foi exatamente nesse lugar que sentimos algo diferente. Ninguém soube explicar. Sentamos por alguns minutos… não havia espaço para palavras, só sentíamos paz e gratidão. Riamos das lágrimas umas das outras. Não havia razão. Hoje, falamos desse dia com muito carinho. Já contei essa história algumas vezes... Esses dias, voltei ao mesmo lugar e parece que ELE estava sorrindo e dizendo: e agora, faz sentido? Obrigada pelo colo, Rio", declarou a influenciadora.

Caetano Veloso também homenageou a cidade ao falar sobre suas passagens pelo Rio: A primeira vez que estive no Rio tinha 11 anos. Depois, entre os 13 e os 14 anos, morei na casa de minha prima Mariinha, a quem chamávamos de 'Minha Inha', em Guadalupe. Acabei me fixando no Rio a partir de 1975, quando já era casado com Dedé e Moreno tinha 3 anos. Moreno e Tom nasceram na Bahia e Zeca, no Rio. O Rio, como diz o João Gilberto, é a cidade dos brasileiros. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro completa 457 anos! Feliz aniversário, Cidade Maravilhosa."

Quem também não deixou a data passar em branco foi a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, que escreveu, em seu Instagram: "Rio não envelhece mesmo nos seus 457 anos. É e será sempre a Cidade Maravilhosa, nasceu em berço explendido enfeitado pelo Corcovado e Pão de Açúcar. Eu tive o privilégio de nascer ali e desfrutar dessas belezas da natureza que Deus nos presenteou. Me orgulho de ser carioca e parabenizo o nosso Rio com muito amor e carinho. Viva os cariocas da gema e os de clara que o adotou."

O senador e ex-jogador de futebol Romário fez questão de registrar seu orgulho em ser carioca: "Viver essa cidade intensamente foi a melhor forma que eu encontrei para homenageá-la. Afinal, eu nunca fui tão feliz em outro lugar, quanto eu sou aqui. [...] Tenho muito orgulho de ser carioca, de ter levado minha cidade comigo pelo mundo e de carregá-la sempre no meu coração. Obrigado, Rio. Eu te amo!!!"

Com o aniversário do Rio coincidindo com o período carnavalesco, as escolas de samba também declararam o amor pela cidade que é conhecida por sua folia, apesar do adiamento dos desfiles na Marquês de Sapucaí. "Hoje a Cidade Maravilhosa, fonte de infinitas inspirações, completa mais um ano de história", escreveu a Unidos do Viradouro, que foi campeã do Grupo Especial em 2020.

"Viva o nosso Rio de Janeiro! São 457 anos de muita história, inúmeras belezas e seu jeitinho único. Obrigado por ser tão acolhedor. Nós te amamos", diz a publicação no perfil oficial da Beija-Flor de Nilópolis. “'Salve o samba de terreiro, salve o Rio de Janeiro, seus recantos naturais. Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver.' Parabéns, Rio de Janeiro!”, escreveu a Estação Primeira de Mangueira.

E os clubes de futebol cariocas também se juntaram à festa com homenagens nas redes sociais. "Rio, meu amor! Eu te amo! Hoje é o aniversário da Cidade Maravilhosa, a nossa casa! 457 anos encantando o Mundo! Muitas glórias aqui conquistamos e continuaremos conquistando! Parabéns, RJ!", declarou o Flamengo. "Que alegria comemorar mais um ano contigo, cidade maravilhosa! Feliz aniversário!", parabenizou o Fluminense.

Confira:

