Sem camisa, Marcos Palmeira se exercita na Zona Sul do Rio

Rio - Marcos Palmeira, de 58 anos, aproveitou a terça-feira de Carnaval para se exercitar. O ator encarou o sol forte e correu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Sem camisa, ele mostrou que está com o corpo em forma. Marcos está no elenco de 'Pantanal', da TV Globo, que estreia no fim deste mês, na TV Globo. Na trama, ele interpreta o protagonista José Leôncio.

