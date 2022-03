Gyselle Soares - reprodução do instagram

Gyselle Soaresreprodução do instagram

Publicado 28/02/2022 19:55

Rio - Gyselle Soares encantou os internautas ao publicar uma foto, no Instagram, nesta segunda-feira, em que aparece completamente nua. Na imagem, a vice-campeã do 'Big Brother Brasil 8' esbanja sensualidade ao posar dentro do mar, cobrindo apenas suas partes íntimas com uma ganga.

"Carnaval na praia", escreveu ela na legenda. Em seguida, a piauiense recebeu vários elogios dos internautas. "Que foto sensual e maravilhosa", disse um. "Espetáculo de mulher", reagiu outro. "Perfeição!", opinou um terceiro.