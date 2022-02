Flávia Alessandra toma banho de chuveirão - reprodução de vídeo

Publicado 28/02/2022 16:42

Rio - Flávia Alessandra foi flagrada pelo marido, Otaviano Costa, enquanto se refrescava em um chuveirão, nesta segunda-feira. O apresentador publicou um vídeo do momento no Instagram e se derreteu pela amada. "Olha a garota do Fantástico tomando banho. Olha só que espetáculo. Coisa mais linda do mundo", comentou. De biquíni, a atriz esbanjou beleza e boa forma.

Flávia e Otaviano estão curtindo o Carnaval em família, em uma casa beira-mar. "O dia inteiro na piscininha hoje, relax. A família aqui. Piscininha, amor", brincou o apresentador.