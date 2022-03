Paolla Oliveira - reprodução do instagram

Paolla Oliveirareprodução do instagram

Publicado 28/02/2022 17:41

Rio - Paolla Oliveira, de 39 anos, encantou os internautas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira de Carnaval. Na imagem, a atriz aparece fazendo caras e bocas enquanto descansa na rede. "CarnaRede", brincou ela na legenda.

Não demorou muito para os internautas se derreterem pela artista. "Espetáculo de mulher", elogiou um. "A mulher mais linda do mundo", opinou outro. "Ícone de perfeição", destacou um terceiro.

Paolla Oliveira curtiu o domingo em grande estilo. Ela trocou vários beijos com o namorado Diogo Nogueira, de 40 anos, e dançou muito durante show dele no baile do Clube do Samba. Na ocasião, a atriz, que usou uma fantasia de líder de torcida, foi apresentada como madrinha do evento.