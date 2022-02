Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2022 14:11 | Atualizado 28/02/2022 14:52

Rio - Isis Valverde impressionou os fãs, nesta segunda-feira (28), ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem à Paris, na França. Nos registros, a atriz de 35 anos esbanja confiança e estilo enquanto passeia pela capital francesa. “Meu lugar preferido! Eu amo”, declarou na legenda da publicação, em francês.

Nos comentários da postagem, os seguidores fizeram questão de elogiar a artista: “Maravilinda como sempre”, escreveu um fã. “Perfeita em qualquer lugar do mundo”, disparou outro internauta. “Como consegue ser tão bonita?”, brincou um terceiro.

Na última quarta-feira, a atriz anunciou, através de sua assessoria, o fim do casamento de três anos com André Resende . Ela e o empresário estavam juntos desde o início de 2016. O casal oficializou a união em junho de 2018 em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isis e André são pais de Rael, de três anos.