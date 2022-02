Ana Maria Braga curte dia de praia na Bahia - Reprodução Internet

Publicado 28/02/2022 10:24

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga está aproveitando as férias e também o feriado de Carnaval para descansar. Ela postou no Instagram, na manhã desta segunda-feira, uma foto em que aparece de biquíni se bronzeando na praia. Questionada pelos seguidores nos Stories, do Instagram, a apresentadora contou apenas que está na Bahia. "É Brasil, gente. Bahia", disse.

"Acordei cedinho, dormi na praia pra aproveitar melhor (sol bom da manhã, com protetor solar). Como estão as coisas por aí?", perguntou a apresentadora a seus seguidores nas redes sociais. Os fãs fizeram vários elogios. "Você merece, minha guerreira", disse uma pessoa. "Que maravilha. Aproveita, Ana. Você merece. Trabalha muito", disse outra admiradora.