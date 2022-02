Isabella Santoni - reprodução do instagram

Isabella Santonireprodução do instagram

Publicado 27/02/2022

Rio - Isabella Santoni arrancou suspiros dos internautas ao publicar cliques bem sensuais no Instagram, neste domingo. A atriz, que curte uns dias de descanso em Fernando de Noronha, posou para as lentes do fotógrafo Iaponã, mais conhecido como Neuronha.

"Ilha Paradisíaca", escreveu ela na legenda. Através dos comentários, os internautas encherem Isabella de elogios. "Isso é um exagero de beleza", disse um. "Linda sereia", opinou outro. "Sexy como sempre", destacou um terceiro.

A atriz está longe novelas desde 'Orgulho e Paixão', em 2018. Na trama, ela interpretou a personagem Charlotte Williamson.