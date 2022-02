Maravilhosa! Anitta posa de 'sereia gamer' e exibe as curvas

Rio - Anitta caprichou no look para comandar seu show no evento CarnaRildy, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. A Poderosa escolheu uma fantasia de 'Sereia Gamer', que deixou suas curvas invejáveis em evidência. Através do Instagram, a cantora falou sobre a produção para curtir o segundo dia de Carnaval. "Carnaval no Brasil tá diferente, mas como bom brasileiro a alegria não pode parar. Hoje eu vou de sereia gamer alegrar vocês", escreveu.

