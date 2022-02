Cleo, Pabllo Vittar e mais famosos se apresentam no 'Bloco da Pocah'

Rio - A funkeira Pocah se apresentou com o bloco que leva seu nome na NAU Cidades, em Santo Cristo, na noite deste sábado, e reuniu um time de peso no palco. O show contou com participações de Cleo, Flay, Duda Beat, Lelezinha e Pabllo Vittar. Na sexta, Pocah já havia se apresentado em São Paulo, com participações de Karol Conká e Pabllo. As ex-BBBs Rafa Kalimann e Ariadna foram algumas das famosas que prestigiaram o evento.

Relatar erro