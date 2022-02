Fernanda Souza fala sobre namoro de Thiaguinho e Carol Peixinho - reprodução do instagram

Publicado 26/02/2022 19:50

Rio - Ex-mulher de Thiaguinho, Fernanda Souza parabenizou o cantor e Carol Peixinho pelo namoro através de um comentário no Instagram. A apresentadora ainda entregou que vai encontrar com eles na próxima semana. "Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem é nós no churras [sic]!", escreveu ela.

Depois de muita especulação, Carol e Thiaguinho assumiram o romance na noite de sexta-feira (25). Os dois usaram seus perfis no Instagram para trocar declarações de amor. "Luz pra tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração. E que seja sempre assim. Iluminado. Felizão com sua luz", postou o cantor.

Os boatos de que eles estavam juntos começaram no fim do ano passado. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que o pagodeiro assume após o término de seu casamento com Fernanda Souza, em 2019. Os dois continuam amigos.