Carol Peixinho se diverte durante show de Thiaguinho em São Paulo

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho estão curtindo o Carnaval bem juntinhos. Depois de acompanhar o show do amado no Riocentro, Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, a ex-participante do 'Big Brother Brasil' e 'No Limite' se divertiu durante a apresentação do pagodeiro no Jockey Club, em São Paulo, neste sábado. Em cima do palco, ela cantou e dançou muito. Na ocasião, a beldade ainda encontrou com as amigas Gleice Damasceno e Elana.