Fernando e Maiara - Reprodução do Instagram

Publicado 26/02/2022 16:10

Rio - Após comentar 'minha vida' na live de Maiara na última quinta-feira, Fernando Zor voltou a falar sobre a relação dos dois nas redes sociais. O músico se declarou para a cantora através do Instagram, mas apagou logo em seguida. No entanto, os internautas resgataram um print do comentário e especulam uma possível reconciliação entre eles.

“Sim! A gente se ama!!! Tivemos vários atritos como pessoas normais que tentam melhorar a cada dia, e o mais impressionante disso tudo é que o amor sempre vence no final. A gente errou, a gente se perdoou, a gente caiu e se levantou, fomos e voltamos várias vezes, mas o nosso amor não morreu, pelo contrário, fortaleceu”, escreveu o cantor, no comentário de uma publicação de Leo Dias, do Metrópoles.

Fernando ainda pediu para os fãs pararem de atacar Maiara. “Peço encarecidamente que parem de atacá-la como se ela fosse sem noção. Ela é apenas um ser humano que não desistiu do amor que sente. Eu sei que não fui o melhor cara do mundo até agora, mas eu a amo muito, e cuidarei do nosso amor incansavelmente, pois pretendo passar o resto da minha vida ao lado dela”.

Maiara e Fernando engataram em um romance em 2019 e chegaram a noivar em fevereiro do ano passado. Os dois, que vivem um namoro ioiô, já se separaram por nove vezes desde o início do namoro.