Deborah Secco e a filha se divertem em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Deborah Secco, de 42 anos, e a filha, Maria Flor, de 6, aproveitaram o dia de sol deste sábado. As duas foram à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e se divertiram durante um banho de mar. De biquíni fio-dental, a atriz chamou a atenção com sua beleza e boa forma. Deborah está longe da telinha desde o fim da novela Salve-se Quem Puder, da TV Globo, em julho de 2021.

