Paolla Oliveirareprodução do instagram

Publicado 26/02/2022 15:11

Rio - Paolla Oliveira comemorou o fato de estar de folga no sábado de Carnaval através do Instagram. Com uma maquiagem básica e o cabelo preso, a atriz posou sorridente para uma selfie e encantou os internautas. "Meu primeiro sábado em muito tempo", escreveu ela na legenda.

Não demorou muito para os internautas reagirem à publicação da namorada do cantor Diogo Nogueira. "Linda", disse um. "Aproveita para descansar", aconselhou outro. "Perfeita", opinou um terceiro.