Publicado 26/02/2022 11:54 | Atualizado 26/02/2022 12:05

Rio - Anitta usou suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (25), para manifestar seu apoio à Ucrânia após o início do conflito com a Rússia. Em seu Twitter, a cantora criticou governantes e demonstrou solidariedade com a população do país que foi invadido na madrugada da última quinta-feira.

"Minhas orações, hoje, vão para todas as pessoas presentes na Ucrânia nesse momento. Uma tristeza muito grande ver que o mundo ainda acha que o poder está acima de tudo", declarou a artista. Nos comentários, um internauta pediu um posicionamento mais explícito contra a Rússia e Anitta respondeu: "Estou aqui contra a Rússia e qualquer outro que pense que a solução para qualquer coisa seja a guerra".

Minhas orações hoje vão para todas as pessoas presentes na Ucrânia nesse momento. Uma tristeza muito grande ver que o mundo ainda acha o poder está acima de tudo. — Anitta (@Anitta) February 26, 2022

Em seguida, a Poderosa compartilhou um desabafo criticando os responsáveis pelos conflitos que acontecem ao redor do mundo. A artista ainda destacou a importância de se atentar para causas importantes como a questão do meio ambiente.

"2022, gente... Era pra gente estar deixando cada um no seu canto com seus ideais e se preocupando com a natureza se acabando, o aquecimento global, os animais... Guerrear por poder em pleno 2022 é coisa de gente burra e pouco visionária", disparou Anitta. "Ou de gente que já tem sua nave espacial pronta pra sair da Terra com a família quando nosso planeta estiver inabitável... Não é possível", completou, inconformada.

As postagens vêm na mesma semana em que Anitta voltou a trocar farpas com Ricardo Salles , ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, o advogado levou uma invertida da cantora após criticar um ato político encabeçado por Caetano Veloso em defesa de causas ambientais.

"Ah, como eu gostaria de um mano a mano com você, ao vivo e a cores, pra você se lascar com esse machismo de bosta de falar que eu sou burra só porque eu sou gostosa. Em cada rodada, um apontava um desserviço do outro pra sociedade! Só não vale falar do meu c* porque este serve mais à sociedade que você", disparou a carioca após Salles dizer que só discutiria com a cantora quando a mesma soletrasse a palavra "paralelepípedo".

Opa estou aqui contra a Russia e qualquer outro que pense que a solução para qualquer coisa seja a guerra — Anitta (@Anitta) February 26, 2022