Anitta e Ricardo Salles voltam a trocar farpas nas redes sociaisMontagem/Instagram/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 24/02/2022 17:11

Rio - Uma discussão entre Anitta e Ricardo Salles voltou a agitar as redes sociais na última quarta-feira (23). Após ser anunciado um ato público liderado por Caetano Veloso em defesa de causas ambientais, o ex-ministro do Meio Ambiente usou seu Twitter para criticar a iniciativa e levou uma invertida da cantora, o que deu início a uma troca de farpas entre os dois.

"Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet...", escreveu o advogado ao comentar uma notícia sobre o evento, em que Caetano reunirá outros artistas convidados para um encontro com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD). O político ainda cita a Lei de Incentivo à Cultura, clichê adotado de forma equivocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) para criticar a classe artística.

Em resposta ao ex-ministro, Anitta criticou o governo atual e escreveu: "E a gente, por um acaso, é político pra ficar fazendo o trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e trazer informação para o povo, pra ver se não dá a cagada, de novo, de te eleger deputado nas próximas eleições pra você se safar", citando a investigação criminal que Salles enfrenta por suposta atuação ilegal para favorecer madeireiros.

"Ô, 'Teletubie', volta lá pra sua tribo dos 'kutatuadu' e não enche a paciência", rebateu o político, repetindo um termo que usou para se referir à cantora pop em outra discussão, em abril de 2021. "Quem tem c* tem medo, né, Salles? Eu tenho c* tatuado mas não tenho medo. Vou sim pra qualquer tribo porque se tem uma coisa que eu respeito, e vocês não, se chama tribo... Enquanto isso eu vou andando na linha e deixando essa de ser investigado pra você e seu bando", replicou a artista.

Em seguida, o ex-ministro fez um tweet em que afirma que só voltaria a discutir com a cantora quando a mesma soletrasse a palavra "paralelepípedo". Não satisfeita, Anitta foi aos comentários da postagem e pediu a chance de um "mano a mano" contra Salles e acusou o ex-ministro de ser machista.

"Ah, como eu gostaria de um mano a mano com você, ao vivo e a cores, pra você se lascar com esse machismo de bosta de falar que eu sou burra só porque eu sou gostosa. Em cada rodada, um apontava um desserviço do outro pra sociedade! só não vale falar do meu c* porque este serve mais à sociedade que você", disparou a carioca.

O advogado aceitou a proposta de um debate com a cantora e chegou a sugerir uma data e horário para a artista "demonstrar todo o seu conhecimento, preparo e raciocínio lógico". "Tá com tempo, hein, meu querido?", ironizou Anitta. "Infelizmente, nesse dia eu estou fora do país trabalhando, ganhando dinheiro fora, pagando as taxas corretamente e trazendo para o nosso país em seguida, sabe o que é isso? Eu topo depois das eleições (que eu não sou idiota de te dar esse palco pré-votação)", completou a Poderosa.

Enquanto Anitta trocava farpas com Salles, Caetano Veloso também fez questão de debochar da postagem feita pelo ex-ministro que deu início à discussão com a cantora. Nos comentários, o cantor de 79 anos deixou um meme seu criticando o advogado: "Como você é burro, cara", disparou.

Esta não foi a primeira vez que Anitta e Salles discutem no Twitter. Em abril de 2021, a cantora apoiou um movimento na rede social que pedia a demissão do então ministro e criticava a gestão do governo de Jair Bolsonaro da pasta ambiental. Foi quando o político chamou a artista de "teletubbie", se referindo ao programa infantil. “Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério", rebateu a Poderosa.



Confira:

