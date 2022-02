Vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB)Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/02/2022 17:01

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, e o presidente da sigla pelo Rio Grande do Sul, parlamentar Carlos Gomes, anunciaram a filiação do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão ao partido.

A solenidade de filiação será realizada no dia 16 de março, na sede do partido, em Brasília. O evento será restrito em razão das medidas de prevenção contra a covid-19.

De acordo com os parlamentares, a ida de Mourão irá reforçar o partido para as eleições deste ano.

"A chegada de Mourão representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro", afirmaram, em nota.