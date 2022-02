Viviane Araújo - Reprodução

Publicado 26/02/2022 16:43

Rio - Viviane Araújo dividiu alguns conselhos com seus seguidores, neste sábado (26), ao mostrar sua rotina de atividades físicas mesmo depois de anunciar sua primeira gravidez. A rainha de bateria do Salgueiro publicou um vídeo em que se exercita e refletiu sobre os benefícios de uma vida saudável.

"Nosso corpo precisa de movimento. Ser sedentário não pode ser considerado normal. Faça uma caminhada, suba uma escada, mas faça. Comece. Durante a gestação, pra mim, não podia ser diferente. E treinar em casa com apenas o peso do meu corpo me permite ser mais saudável e levar ainda mais saúde pro meu bebê", afirmou a mamãe de primeira viagem.

Em seguida, a artista continuou: "É isso que tento estimular em vocês. Saúde. Se você não tem restrição médica, se movimente. Isso pode mudar a sua vida. De dentro pra fora", aconselhou ela, que está grávida de seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão.

Viviane estará no "Fantástico" do próximo domingo, dia 27, para contar tudo sobre sua primeira gravidez , que é resultado de um processo de fertilização. Em entrevista à jornalista Renata Ceribelli, a atriz de 46 anos falou sobre o sexo do bebê: "Eu sempre achei que fosse mãe de menino, mas agora já estou achando que aqui tem uma menininha", confessou em prévia divulgada no site do programa.