Viviane Araújo e Renata CeribelliReprodução Internet

Publicado 26/02/2022 13:02 | Atualizado 26/02/2022 13:02

Rio - A rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, vai falar sobre sua primeira gravidez em uma entrevista exclusiva ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. Viviane e o marido, Guilherme Militão, estão esperando o primeiro filho do casal. Aos 46 anos, Vivi precisou passar por uma fertilização para engravidar e falará sobre o procedimento em entrevista à jornalista Renata Ceribelli.

No bate-papo, a rainha de bateria contou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas acredita que é "uma menininha". "No começo a gente queria dois, mas aí depois decidimos: 'Não, vamos fazer um só. É mais seguro'. A gente não tem realmente essa preferência, porque é o nosso primeiro filho. A gente quer muito é que ele venha com muita saúde. Ele vai ser muito amado, querido e abençoado. Tem muitos palpites, muita gente falando... Ele já sonhou com menina. Eu sempre achei que fosse mãe de menino, mas agora já estou achando que aqui tem uma menininha. A gente não sabe", disse Viviane em trecho da entrevista, já divulgado no site do "Fantástico".



A musa também elogiou o marido e disse que ele será um ótimo pai. "Guilherme é realmente um homem perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um pai incrível. Ele está curtindo cada momento, me ajudando muito, cuidando muito. Ele é muito, muito presente, participativo, incentivador", garantiu Vivi, que está ansiosa para sentir o bebê mexendo em sua barriga.

"A gente já ouviu o coração e ele realmente parece uma bateria de escola de samba de tão acelerado que é! Mas é normal. Eu não vejo a hora de sentir ele sambando e mexendo aqui dentro.