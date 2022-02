Mia Khalifa - Reprodução

Publicado 26/02/2022 15:34 | Atualizado 26/02/2022 15:43

Rio - Em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, a ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa, de 29 anos, publicou em seu perfil no Twitter uma ilustração com as orientações para a fabricação de um coquetel molotov. O item tem sido usado pelos ucranianos para defender a capital, Kiev.

A publicação de Mia Khalifa foi feita depois que o Ministério de Defesa da Ucrânia sugeriu na web que a população fabricasse coqueteis molotov para combater o exército russo, já que a Ucrânia tem apenas um quarto da força militar da Rússia.

"Pedimos para os cidadãos nos informarem dos movimentos! Façam coquetéis molotov, neutralizem os invasores!", disse o Ministério da Defesa Ucraniana. A publicação de Mia tem apenas a receita, a ex-atriz pornô não fez nenhum comentário sobre o assunto.