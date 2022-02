Aline Campos mostra transição capilar e ganha elogios dos seguidores - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2022 12:52

Rio - Aline Campos, ex-Riscado, surpreendeu seus seguidores, nesta sexta-feira (25), ao compartilhar um vídeo em que celebra sua transição capilar. No início do registro, a bailarina aparece com os fios alisados e, em seguida, revela seus cachos esbanjando um sorriso no rosto.

fotogaleria

"Como é bom renovar!! [Estou] muito feliz com o processo da minha transição capilar e curtindo cada momento!!", declarou a atriz e apresentadora na legenda da publicação em seu Instagram. Com a mudança, Aline se junta a outras famosas que também assumiram os cachos recentemente, como Maisa, Bruna Marquezine e Kéfera.

Nos comentários, fãs e amigos rasgaram elogios para a artista: "Meu amor todinho", comentou o fotógrafo das celebridades Ygor Marques. "Maravilhosa, amei", escreveu outra seguidora. "Que cabelo lindo", disparou mais uma internauta. "Também estou nesse processo, Aline, mas, com paciência, vamos conseguir!", afirmou outra pessoa.

Confira: