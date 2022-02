Após assumir namoro, Carol Peixinho curte show de Thiaguinho em cima do palco

Rio - Carol Peixinho prestigiou o show do namorado, o cantor Thiaguinho, no Riocentro, Zona Oeste da cidade, na noite desta sexta-feira. A ex-BBB conferiu a apresentação do artista bem de pertinho, em cima do palco, e dançou muito.

Depois de muita especulação, Carol e Thiaguinho assumiram o romance também na noite de sexta. Os dois usaram seus perfis no Instagram para trocar declarações de amor. "Luz pra tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração. E que seja sempre assim. Iluminado. Felizão com sua luz", escreveu Thiaguinho.

Os rumores de um romance entre o pagodeiro e Carol Peixinho começaram a surgir em novembro do ano passado. Antes de Carol, Thiaguinho foi casado com a atriz Fernanda Souza, de quem continua amigo.

