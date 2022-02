Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda - Reprodução

Publicado 26/02/2022 14:41

Rio - Um quebra-cabeças agitou a internet na última sexta-feira (25), após a noiva do cantor Zezé Di Camargo afirmar que o sertanejou namorou muitas mulheres antes de conhecê-la. Graciele Lacerda interagia com fãs através de caixinha de perguntas, quando uma seguidora questionou: "Acha que, se não tivesse esse corpo, teria conquistado o Zezé?"

"Vamos lá. Primeiro, o Zezé namorou muitas mulheres lindas e maravilhosas, capas de revista. Então, pode ser que [eu] seja até menos do que elas. Aí te falo, alguma coisa especial eu devo ter, né?! Porque ele poderia ter ficado com várias delas, mas não", rebateu a influenciadora em seus Stories do Instagram.

No entanto, a resposta de Graciele despertou uma dúvida na cabeça dos seguidores, que relembraram o casamento de Zezé e Zilu Godói, que durou 30 anos. A ex-esposa do cantor chegou a afirmar ter sido traída pelo sertanejo com a musa fitness por 9 anos, após os pais de Wanessa e Camila Camargo anunciarem o divórcio em 2014.

"Namorou várias e era casado? Esse quebra cabeça está muito confuso", apontou um internauta nos comentários de uma postagem que repercutiu a resposta de Graciele. "Gente, Zezé nera casado, casados namoram?", questionou outro perfil. "Ele namorou com essas mulheres quando? [Sendo] que ele foi casado a vida toda e deixou a mãe dos filhos por essa? A conta não fecha", disparou um terceiro.