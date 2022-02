Viúvo de Paulinha Abelha lamenta morte da cantora: ’Dor tão grande’ - Reprodução Internet

Publicado 26/02/2022 13:39

Rio - Clevinho Santos, viúvo da cantora Paulinha Abelha, usou as redes sociais para lamentar a morte da artista, na manhã deste sábado. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu na última quarta-feira, após um quadro de comprometimento multissistêmico. "Nunca imaginei sentir uma dor tão grande assim", escreveu Clevinho no Instagram, ao compartilhar, nos Stories, uma foto com Paulinha.

Paulinha Abelha foi internada no Hospital da Unimed, em Sergipe, por conta de problemas nos rins. No dia 17 de fevereiro, ela foi transferida para o Hospital Primavera, também em Sergipe. A cantora teve um quadro de comprometimento multissistêmico e, no dia 24 de fevereiro, a morte encefálica foi confirmada.

"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo", disse o comunicado enviado à imprensa pelo hospital.