Giovanna Lancellotti posa de biquíni na neve - reprodução do instagram

Publicado 26/02/2022 19:24 | Atualizado 26/02/2022 19:25

Rio - Giovanna Lancellotti fez os internautas perderem o fôlego neste sábado de Carnaval. A atriz posou com um biquíni fio-dental na neve e compartilhou os cliques no Instagram. Nas imagens, ela, que está na França com o namorado Gabriel O. David, esbanjou sensualidade e exibiu o corpão em forma.

"CarnaNeve", brincou Giovanna na legenda. Ela, inclusive, recebeu vários elogios dos internautas. "Que Deusa, absurdamente incrível! Beleza extremamente humilhante!", opinou um. "Derreteu até a neve com tanto charme", disse outro. "Corpão maravilhoso", destacou um terceiro.