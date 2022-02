Rafa Brites posta clique de foto com o filho recém-nascido, Leon - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2022 16:05

Rio - Rafa Brites emocionou os seguidores, neste sábado (26), ao compartilhar uma foto com o filho recém-nascido. No clique publicado no Instagram, a jornalista de 35 anos revela um olhar carinhoso ao segurar no colo o pequeno Leon, seu segundo filho com Felipe Andreoli, que chegou ao mundo na última terça-feira.

"Filho a gente não conhece, a gente reconhece", declarou na legenda da postagem. Não demorou muito até que fãs e amigos enchessem o post de elogios para mãe e filho: "Foto mais perfeita do mundo!", comentou Marcos Mion. "Amores!", escreveu Monica Benini. "Momento mágico, único e pleno", completou uma internauta.

Nos Stories, Rafa compartilhou as dificuldades que tem enfrentado para amamentar Leon: "Eu tinha me esquecido de como é desafiador amamentar. Não pela privação de sono, por que isso eu estou de boa. Mas quando vem o leite, dói muito o peito... O bico.. tem que cuidar. Só um recadinho para lembrar para as pessoas que vão amamentar: é muito desafiador e o problema não é só com você. É o meu segundo fiho e eu achei que iria ser mais fácil", comentou.

