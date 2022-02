Adriano Imperador posa com Céu Oliveira, seu novo affair - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2022 16:32

Rio - Adriano Imperador assumiu de vez o affair com a estudante Céu Oliveira, de 21 anos. No último sábado (26), o ex-jogador de futebol usou seus Stories do Instagram para compartilhar as fotos de sua viagem a Búzios, na Região dos Lagos, e surgiu em clima de romance com a jovem no feriado de Carnaval.

O craque já havia publicado uma foto ao lado da modelo, há algumas semanas atrás, mas apagou o clique logo em seguida. Este é o primeiro relacionamento que o Imperador assume desde o fim da relação com a estudante de Medicina Laisa Lemos, em junho do ano passado. Há cerca de um mês, rumores davam conta de que Adriano Imperador estava tendo um affair com a musa fitness Poly Dourado, mas parece que a fila já andou.