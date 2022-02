O ex-ator da Globo José Carlos Sanches, de 67 anos - Reprodução Instagram

O ex-ator da Globo José Carlos Sanches, de 67 anosReprodução Instagram

Publicado 27/02/2022 13:57

DIA, o advogado lamentou o falecimento do artista de 67 anos e contou que a amizade entre os dois começou nos anos 90, quando "Zé Carlos" foi estagiário em seu escritório. Rio - Conhecido como o advogado dos famosos, Sylvio Guerra era amigo de longa data do ator José Carlos Sanches, que foi encontrado morto na última sexta-feira, em sua residência no bairro de Copacabana , Zona Sul do Rio. Procurado pelo, o advogado lamentou o falecimento do artista de 67 anos e contou que a amizade entre os dois começou nos anos 90, quando "Zé Carlos" foi estagiário em seu escritório.

fotogaleria

"Mesmo sendo ator, na década de 80, ele foi cursar Direito e, na década de 90, ele estagiou no meu escritório. [Era] sempre próximo e nós nos falávamos com frequência. Ele sempre [foi] muito atencioso", contou Sylvio sobre o ex-galã da TV Globo, conhecido por atuar em novelas como "Água Viva", "Caras & Bocas" e "Que Rei Sou Eu". O advogado ainda relembrou que esteve em contato com José Carlos, recentemente, quando defendeu o ator em um processo contra uma operadora de telefonia.

"É uma perda imensurável, né? Porque é uma pessoa que eu tinha bastante contato, me telefonava pra saber como que eu estava e a gente estava sempre se falando. É um momento difícil... Perder um amigo que estava aí, de certa forma, com saúde, novo ainda... Meu coração está triste com a perda do Zé Carlos Sanches", declarou o advogado, com pesar.

Após ser encontrado já em estado de putrefação, o corpo do ator foi enterrado neste sábado, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. "[O corpo] foi sepultado, ontem mesmo, às pressas. Apareceu um familiar dele e fez o sepultamento", explicou Sylvio.



Relembre o caso

O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, dentro do seu apartamento, em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do artista foi achado já em estado de putrefação, o que indica que ele deve ter morrido há pelo menos quatro dias.

A PM foi acionada para o local após denúncias de vizinhos sobre o forte odor que saía do apartamento onde vivia o ator. O corpo de Sanches foi encontrado com corda amarrada ao pescoço e presa ao teto. Cômodo parecia ser usado como área de exercícios, já que havia um saco de boxe. A área foi isolada e a 12ª DP (Copacabana).



A distrital instaurou um inquérito para apurar a morte do ator. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Familiares do ator estiveram na unidade, na manhã deste sábado, para liberação do corpo.

Há cinco dias, o ator de "Por Amor" fez postagem enigmática no Instagram: "O universo vai dar um jeito de te devolver tudo o que você emite. Espero que isso não te assuste", compartilhou.

Sanches estreou como ator na novela ‘Água Viva’ em 1980, interpretando o personagem Lúcio. Ele também esteve em novelas que foram sucesso na TV como "Tititi" e "Por Amor", onde interpretou o piloto Fausto. O último trabalho do ator foi na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?", em 2010. Desde então, Sanches se dedicava a carreira de advogado.