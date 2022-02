Bruna Gomes, ex de Felipe Neto, participara do Big Brother de Portugal - reprodução

Publicado 27/02/2022 21:22 | Atualizado 27/02/2022 21:34

Rio - Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, foi anunciada como uma das participantes do 'Big Brother Famosos', de Portugal, neste domingo. A influenciadora digital de 26 anos disse que está com o coração aberto, durante seu vídeo de apresentação.

"Sou Bruna Gomes, uma influenciadora brasileira com mais de 8 milhões de seguidores. E agora vou conquistar o seu like para ganhar esse 'Big Brother Famosos'", afirmou ela. Em seguida, a beldade contou um pouco sobre seu relacionamento com Felipe Neto. "Eu fui para uma aventura de amor no Rio de Janeiro. Ele também é uma pessoa conhecida. Então, depois de um longo relacionamento de cinco anos, agora, estou solteira. As portas estão abertas, então, vamos ver no que vai dar. O coração está aberto também".

Apresentação da Bruna Gomes, ex do Felipe Neto, no Big Brother Famosos Portugal. A GATA CHEGOU COM TUDO. #bbtvi #bbfamosos #BBB22 pic.twitter.com/ox6bSFhuNh — joão (@_opsjoao) February 27, 2022

Bruna, de 26 anos, nasceu em Tubarão, Santa Catarina. Ela acumula 6 milhões de seguidores no Instagram e três milhões no Youtube. A influencer diz ser uma pessoa divertida, entusiasmada e boa jogadora. O namoro de Bruna e Felipe Neto durou cinco anos e chegou ao fim no ano passado. Na época, ela disse que o término aconteceu por telefone no Natal.