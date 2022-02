Ex-namorados, Gabigol e Rafaella Santos são vistos juntos em evento no Rio

Rio - Gabigol e Rafaella Santos se encontraram no evento CaraRildy, no Rio, na noite deste domingo. O jogador de futebol e a irmã de Neymar, que já foram namorados, foram fotografados conversando brevemente entre amigos. Eles curtiram os shows do evento perto um do outro.

Aos 25 anos, Rafaella está solteira desde que terminou seu namoro com Gabigol, em 2020. Eles até a ensaiar uma reconciliação e foram vistos juntos em julho do ano passado, mas a irmã de Neymar disse em conversa com seguidores no Instagram que não perdoaria uma traição.

