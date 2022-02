Alex Escobar se queixa de barulho alto em festa e reclama com Eduardo Paes - Montagem/Divulgação/Instagram

Alex Escobar se queixa de barulho alto em festa e reclama com Eduardo Paes

Publicado 28/02/2022 12:27 | Atualizado 28/02/2022 13:46

Rio - Conhecido por seu tom leve e divertido ao abordar assuntos esportivos, Alex Escobar adotou uma postura mais séria ao reclamar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sobre uma situação que o incomodou. Na manhã desta segunda-feira (28), o jornalista deixou um comentário em publicação do político queixando-se das festas que acontecem no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira.

"Bom dia, prefeito! Vou trabalhar sem dormir desde sexta-feira graças ao festão diário em local aberto com som altaço no Hotel Nacional. O certo é bora dormir e, depois, bora trabalhar!", escreveu o apresentador, repetindo uma frase escrita por Paes na legenda da postagem no Instagram.

Na madrugada desta segunda-feira, Escobar também usou seus Stories para comentar incômodo com o barulho: "Tá vendo aquele ponto vermelho lá, minha gente? É festa, festa cheia, toda noite desde sexta-feira, vai até de manhã. Rapaz, incomoda muito, a noite toda. Fico imaginando os hóspedes do Hotel Nacional. O cara quer descansar, mas não tem como, não. Vai ficar sem dormir a noite toda", disse o jornalista.

O apresentador do "Globo Esporte" ainda criticou a decisão da prefeitura do Rio de liberar bailes privados de Carnaval, enquanto bailes de rua estão proibidos e os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí foram adiados para o feriado de Tiradentes. "Só não pode mesmo é o desfile da Sapucaí, o resto pode. [Tem] festa privada pelo Rio de Janeiro todo. Como é que consegue permissão?", questionou antes de completar ironizando: "Boa noite pra quem conseguir dormir aí."

Algumas horas depois, o jornalista voltou aos Stories para detonar o evento realizado e pedir ajuda aos seguidores. "Aí, minha gente, 4h05 da manhã, não é possível que seja permitido um negócio desses", desabafou, explicando que a área é cercada por prédios residenciais. "Uma festa do lado de fora, som alto, cara. E que música chata, que chatisse, ninguém merece isso", disparou.

"Se alguém souber como me ajudar, se é que tem como, no país que a gente de falta de respeito com o próximo, de não se importar com o próximo. Mas qualquer coisa manda no 'direct', eu não sei o que fazer, tentei conversar, não rolou e a gente é obrigado a aturar isso o Carnaval inteiro", afirmou Alex, que contou ter ido ao estabelecimento para se queixar, mas foi informado que este tipo de programação será normal nos próximos dias. "A ideia deles é fazer direto. Não dá, né?"

"E o povo não participa disso, é uma festa privada, cara, pra gente que tem grana. Não tem benefício nenhum popular. Enquanto isso, desfile na Sapucaí, proibido. As únicas coisas proibidas no Rio de janeiro são os blocos e o desfile", lamentou.

O DIA procurou o Hotel Nacional para um pronunciamento sobre as reclamações de Alex Escobar e, até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto para o posicionamento do estabelecimento.